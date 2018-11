Hofman o tym, kogo należałoby wyrzucić za KNF: "Szef NBP do dymisji, ale PiS ma problem"

By przejść do następnego etapu i przeprowadzić zmiany w rządzie przed wyborami do europarlamentu, najpierw trzeba sobie poradzić z aferą KNF, bo ona bije w delikatne miękkie podbrzusze obozu władzy, uważa Adam Hofman, gości RMF FM.

Były polityk PiS, kiedyś blisko związany z Jarosławem Kaczyńskim, przypomina, jak na kryzys reagował Donald Tusk.

- Wyrzucał nie tylko bezpośrednio zaangażowanych, ale także potencjalnie zaangażowanych, i nawet ich znajomych i jeszcze znajomych, znajomych. Przy okazji robił czystki, ale odcinał też ogniska zapalne. Tzn. mówił: teraz to już koniec. A tutaj tak się nie stało - zwraca uwagę Hofman.

W jego ocenie wszyscy, "winni, niewinni, ale do wyjaśnienia sprawy" powinni zostać odsunięci, tak aby uciąć spekulacje i odebrać paliwo opozycji.

Np. prezes Narodowego Banku Polskiego mówi: no dobrze, dziękuje podaje się do dymisji. I Jarosław Kaczyński mógłby go zmusić do tego w trzy sekundy. Ale tez nie może tego zrobić z prostego powodu. Trzeba by wybrać prezesa NBP. A do tego trzeba mieć kwalifikowaną większość w Sejmie. A jest dziś już problem. Kukiz się rozpada.

Adam Hofman zwraca uwagę na błędne podejście rządzących polityków do sprawy KNF i w ogóle sytuacji kłopotliwych dla rządzących.

- Jeśli się siedzi po drugiej stronie stołu jako politycy, to się tak zawsze myśli: nie no, jakoś to będzie, przejdzie. Tylko, że po drugiej stronie stołu to nie ma tak, że to ludzie się zastanawiają czy to była afera czy nie. Wszyscy są przekonani, że była. Nawet jeśli nie było. To nie ma dziś żadnego znaczenia. Nie jestem politykiem, więc mówię o wizerunku. O tym jak to widać. A widać to tak: była - ocenia Hofman.