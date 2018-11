Cymański w Gazeta.pl o sprawie ustawy o SN. "Nikt nie zaprzeczy, że wzięliśmy byka za rogi"

sil.m 22 minuty temu Oceniono 7 razy 5

W PZPR powoływali się na ”pracujący lud miast i wsi” oklaskujący ich w pochodach pierwszomajowych a w PIS na „suwerena” co na miesięcznicach potulnie między barierkami pilnowanymi przez kulsonów urządzał rodeo prezesowi partii stojącemu na drabince, a protestujący przeciw tej maskaradzie to ubeckie twarze w szynszylach, komuniści i złodzieje, najedźcy o zdradzieckich mordach. To dwa kłamstwa maskujące dążenie rządzących do autoryzmu -->dyktatury. Kieruje tym przestępczym procederem jaśnie pan furman z Nowogrodzkiej z armią czerwonych pająków i jajcarzami usadowionych na dobrze płatnych posadach w państwowych przedsiębiorstwach bez stosownych kwalifikacji i konkursów. Jeden taki ważny artysta dr –przestępca konstytucyjny lansował swoich kandydatów spacerkiem między grobami. Ten proceder należy jak najszybciej ukrócić przez delegalizację partii łamiącej konstytucję, prowodyrów osądzić oraz przeprowadzić nacjonalizację majątku partii oraz jej członków. Będą też mogli odpracować to przy budowie kanału elbląskiego.