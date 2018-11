Ponad tysiąc osób zwolniono z agencji rolniczych. Teraz domagają się odszkodowań

tilow3 godzinę temu Oceniono 8 razy 6

Mój znajomy stracił tak pracę. W Agencjach Rolnych zatrudniony od 1995, po 15 latach pracy doczekał się stanowiska kierownika. dwójka dzieci i zona w ciąży. Przychodzi 2015 r. i jednego dnia wylatuje! powód? brak przynależności do PiS! na jego miejsce czeka ktoś lepszy i bardziej merytoryczny czyli pisowiec z krwi i kości, sprawdzony partyjny działacz. Ta sytuacja spowodowała potężne dolegliwości, a koniec końców, okazało się niedawno, ze poza tym, że został ojcem, to ma chłoniaka.

Ciągle słucham od wyznawców wiary smoleńskiej, że PiS to jednak zadbał o tych "na dole" o tych maluczkich, że dali np. 500+. a co powiedzą mojemu znajomemu? Że to sprawiedliwość dziejowa, bo mógł się zapisać do PiS i uwierzyć w geniusz Jarosława!? Że to co teraz go spotyka to kara, za brak wiary w naczelnika Kaczyńskiego? Że wszystkich takich jak on spotyka teraz sprawiedliwość, bo mogli przystąPiS do jedynie słusznej ideologii?Chore czasy nastały.