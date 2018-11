Kaczyński i Wałęsa spotkali się w sądzie. Co musisz wiedzieć o procesie?

almagus pół godziny temu Oceniono 5 razy 3

JK co pisze życiorysy, brat i on oraz te kanalie i zdradzieckie mordy.



Zbrodnia z pobudek politycznych!



„Ląduj dziadu”, przecież to sztuczna przymgła.

Przecież „lecimy w czołgu” co ma skrzydła.

Trochę się porysuje na pasie.

Powrócimy pociągiem głuptasie.

Kto najstarszy i wie lepiej wszystko?

Kto tu pachołek, a kto panisko?

Kto decyduje o waszym locie?

Każe pisydent, więc słuchaj kocie!

Q-rwa co robisz, co tak stuknęło?

Do góry nogami, to przez to drzewo.

Lądowanie na ufnych głowach.

Nie pozostają więc przy tułowiach.

Za blichtr wyborczy, za straty wielu.

Braciszek prezes, krypta Wawelu.



przez almagus » Wt wrz 06, 2011