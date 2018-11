Kaczyński o Wałęsie: Moja ocena kwalifikacji intelektualnych tego pana jest bardzo surowa

impala 25 minut temu Oceniono 19 razy 19

no...! to zupełnie jak u mnie! tez mam surową ocenę zdolnosci intelektualnych , z tym, że kurdupla.

Wałęsa, mimo, ze "tylko" elektryk, to sprawnie posługuje sie internetem i zjeździł pół świata (a może wiecej...?).

A kurdupel cyfrowo zacofany, muszą mu telefon ustawiać i nosa nie wychylił poza Węgry, he he...

No i pracą się nie zhańbił, całe zycie na koszt podatnika bo trudno nazwać praca obijanie gruchy na uczelni, jako asystent (znaczy, przynieś podaj pozamiataj).

No i Wałęsa ma zone i rodzine, zna życie nie wyłącznie od strony żarcia kota i "własnego"kierowcy, czy tam kto kurduplowi zaspakajał potrzeby