Jarosław Kaczyński zobaczył koszulkę Lecha Wałęsy. Wybuchnął śmiechem

Lech Wałęsa stanął obok Jarosława Kaczyńskiego w sądzie, ponieważ prezes Prawa i Sprawiedliwości wytoczył mu proces dotyczący słów byłego prezydenta o katastrofie smoleńskiej. Kiedy politycy się spotkali, Lech Wałęsa miał na sobie marynarkę, a pod nią szarą koszulkę z napisem "Konstytucja". Gdy Jarosław Kaczyński zauważył, jaki T-shirt ma na sobie były prezydent, zaczął się śmiać.

Wałęsa i Kaczyński spotkali się w sądzie. Nie zabrakło uszczypliwości

Jarosław Kaczyński i Lech Wałęsa nie widzieli się od wielu lat. Gdy spotkali się ponownie, doszło między nimi do ostrej wymiany zdań. - Po co ja pana ministra robiłem - zaczął Lech Wałęsa. - A po co ja pana prezydentem - odpowiedział Jarosław Kaczyński. Były prezydent ocenił, że mianowanie Jarosława Kaczyńskiego na szefa Kancelarii Prezydenta było jego wielkim błędem. Powiedział także, że między nim a Jarosławem Kaczyńskim najprawdopodobniej nie dojdzie do porozumienia nawet "na tamtym świecie", ponieważ jeden z nich trafi do piekła, a drugi do lepszego miejsca.

Jarosław Kaczyński spotkał się z Lechem Wałęsą w sądzie w Gdańsku. Prezes PiS wytoczył proces Wałęsie w związku z jego słowami o katastrofie smoleńskiej. Na zdjęciu Lech Wałęsa Fot. Jan Rusek / Agencja Gazeta