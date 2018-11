Przeszedł do PiS i "oddał" Śląsk. Jego biuro oklejono napisami. "Polityczna prostytucja"

dik2002x pół godziny temu Oceniono 23 razy 19

ten koleś to rocznik 1980. Do emerytury jeszcze ma dobrych parę lat. Gdzie chłopina znajdzie pracę, jak ta kadencja sie skończy ? Pis , skaperowanych przez siebie, zdrajców - pozytecznych idiotów na listy nie bierze. U pozostałych ma prze........rąbane. Wygląda na to ,że chłop ma jeden zwój mózgowy więcej niż kura. Per saldo dla Nowoczesnej i Koalicji dobrze, że "odszedł" ., bo to wstyd mieć takiego kogoś w swoich szeregach