Duda czuje na karku oddech Tuska. Były premier tuż za prezydentem w nowym sondażu

nowomysliciel2010 28 minut temu Oceniono 13 razy 7

Nie wierzę w poparcie dudy. Za łamanie konstytucji, za kłamstwa, za uległość i służalczość wobec szeregowego posła, za kompromitacje Polski i wreszcie za zniszczenie trójpodziału władzy duda jest wszędzie krytykowany wręcz znienawidzony. On panu Tuskowi do pięt nie dorasta. On nawet za Tuskiem nie jest godzien nosić teczkę. Jedynym obecnie kandydatem na prezydenta jest pan Tusk . On jest gwarantem naszego rozwoju i demokracji.