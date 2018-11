Janusz Piechociński w Gazeta.pl o radnym Kałuży: Korupcja polityczna. "Skromne" 12 tys. zł

wies-baden godzinę temu Oceniono 21 razy 11

...a to Polska właśnie! Facet zadłużony w CHF zgodził się na fotel wicemarszałka śląska, przecież wiadomo, że gdyby startował z list PiS-u mógłby się nie dostać - Śląsk to nie Podkarpacie ani Podlasie. Panie Dworczyk dzisiaj udało się wam upokorzyć i upodlić faceta za srebrniki ( CHF), a jutro może do was nie należeć.