"Wiadomości" TVP nie przemilczały ustępstw PiS ws. SN. Ale były ważniejsze tematy

Najważniejsze wydarzenie dnia? Wiele osób pewnie się zgodzi, że jest nim przegłosowanie w Sejmie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Ustawa odsyłająca sędziów SN w stan spoczynku spowodowała latem duże protesty w Polsce. Komisja Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę na Polskę. PiS ze zmian wycofał się w błyskawicznym tempie. Sejm przyjął dzisiaj nowelizację.

Nowelizacja ustawy o SN - trzeci materiał "Wiadomości" TVP

Jednak nie to było pierwszym "newsem" w dzisiejszych "Wiadomościach" TVP. W zapowiedzi materiałów na początku "Wiadomości" prowadzący Michał Adamczyk o błyskawicznej nowelizacji ustawy o SN nie wspomniał. Pierwszy materiał dotyczył zeznań byłej wiceminister finansów Elżbiety Hojny-Duch przed sejmowa komisją ds. VAT. Drugą informacją w kolejce było przejęcie przez PiS władzy w sejmiku na Śląsku. Zmiany w SN zajęły w "Wiadomościach" 3. miejsce.

Jarosław Olechowski: Widownia rośnie wraz z trwaniem "Wiadomości"

Przypomnijmy, że niedawno na kolejność prezentowania informacji w "Wiadomościach" oburzał się prawicowy publicysta Piotr Zaremba. Wtedy chodziło o aferę KNF. "Nagrane słowa szefa KNF, nawet bez tej mitycznej sumy, to jeden wielki SKANDAL! Już samo spotkanie było skandalem. Ale ważniejsze są dla telewizji państwowej rutynowe informacje o zbrojeniowych rozmowach z USA, a wieści z komisji badającej wyłudzenia VAT mają oczywiście wywołać wrażenie, że afery to tylko czasy PO" - napisał na Facebooku Zaremba. Odpowiedział mu szef Telewizyjnej Agencji Radiowej Jarosław Olechowski. Stwierdził on, że "widownia rośnie w raz z trwaniem (programu - red.)"