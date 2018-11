piramidopolopirynowicz godzinę temu Oceniono 32 razy 24

Znaczy Prezes lubi już Europę, Brukselę, Tuska, Merkel, Sorosa, wegetarian, konie arabskie, nauczycieli, kobiety na czarno, policjantów, zdegradowanych żołnierzy, matki dzieci niepełnosprawnych i Lecha Wałęsę? No no, kto by pomyślał ...