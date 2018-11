Bank Światowy o posadzie dla syna Mariusza Kamińskiego. "Nie mamy z tym nic wspólnego"

urian 2 godziny temu Oceniono 37 razy 31

Tak straszył Kamiński, tak odgrażał, że poda do sądu tego kto będzie twierdził, ze jego syn dostał się do Banku Światowego nie z polecenia, bez konkursu. No i co , poda Bank Światowy do sądu ? Niech poda.

A swoją drogą, skoro młody Kamiński twierdzi , że dostał się tam w wyniku konkursu to niech powie gdzie ten konkurs był, kiedy, kto go egzaminował, gdzie ogłoszono konkurs, ilu było kontrkandydatów, gdzie można znaleźć dokumentację z tego konkursu, jakie miał pytani, itd, itd. Stary powinien wiedzieć że takie kłamstwa paroma pytaniami łatwo wykryje nawet student szkoły policyjnej.