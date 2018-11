Kaczyński pytał Kamińskiego o pracę jego syna w Banku Światowym. "Prezes ma pełne zaufanie"

frankyy pół godziny temu Oceniono 6 razy 6

Stenogram rozmowy Prezesa z Mariuszem Kamińskim o zatrudnieniu syna w Banku Światowym



Prezes: a jak się tam synkowi pracuje w Banku światowym?

Kamiński: a dziękuję! ku chwale ojczyzny panie Prezesie!

Prezes: dobrze, to jest prawdziwym patriotą jak Chrzanowski!

Kamiński: no może nie aż tak ale się stara młody człowiek.

Prezes: młody zdolny, to może jeszcze by zatrudnił się w jakieś radzie nadzorczej?

Kamiński: jestem pewien że Prezesowi nie odmówi.

Prezes: no i fajnie!