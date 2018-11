Hanna Zdanowska złożyła ślubowanie i została oficjalnie zaprzysiężona na prezydentkę Łodzi. Przypomnijmy, że wygrała podczas wyborów samorządowych 2018 już w pierwszej turze, nie pozostawiając swoim konkurentom cienia szansy. Podczas ostatnich wyborów na Hannę Zdanowską zagłosowało aż 70,22 proc. głosujących mieszkańców Łodzi.

Hanna Zdanowska dziękuje mieszkańcom i radnym Łodzi

Hanna Zdanowska podziękowała mieszkańcom Łodzi za zaufanie, którym ją obdarzyli. W swoim przemówieniu zaznaczyła także, że przez ostatnie osiem lat Łódź stała się jednym z najszybciej rozwijających się miast w Polsce. Zdaniem Hanny Zdanowskiej Łódź może być przykładem dla innych miast. Podkreśliła także, że mieszkańcy Łodzi, głosując na nią, docenili to, że ona i radni potrafią ze sobą współpracować na rzecz miasta.

- Mieszkańcy docenili to, że potrafimy działać razem, a szczególnie docenili tych, którzy potrafili odłożyć na bok polityczne spory, docenili tych, dla których Łódź jest najważniejsza - powiedziała podczas uroczystości zaprzysiężenia.

Czy Hanna Zdanowska może być prezydentką? PiS to podważał

Przypomnijmy, że to, czy Hanna Zdanowska może być prezydentem Łodzi wzbudzało podczas kampanii duże wątpliwości, przede wszystkim wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości. Twierdzili oni, że ze względu na to, że Hanna Zdanowska została we wrześniu skazana prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy w dokumentach, nie ma prawa objąć urzędu. Hanna Zdanowska powoływała się na opinie prawników mówiące o tym, że może objąć urząd prezydenta po wygranej w wyborach.