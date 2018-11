Chciał kar dla 10-latków. Kim jest Mikołaj Pawlak, kandydat na Rzecznika Praw Dziecka?

aeromonas pół godziny temu Oceniono 4 razy 4

"Mam wrażenie, że pan Pawlak jest obrońcą tylko dzieci jeszcze nienarodzonych, a gdy już się urodzą, to mogą natychmiast iść do więzienia"



W sedno - takie są poglądy wszystkich religijnych fanatyków - prawa mają ci, którzy nie istnieją, a kiedy zaistnieją - należy karać i jeszcze raz karać. Oczywiście nie ma kogoś takiego jak "dzieci nienarodzone". Te byty nazywają się zygoty, zarodki i płody. Mogą się z nich rozwinąć dzieci, ale niekoniecznie. Około 50% zygot i wczesnych zarodków obumiera. To nie są osoby, więc nie mają żadnych praw i rzecznik nie jest potrzebny.