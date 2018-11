Nowela ustawy o SN. Szef KRS przyznaje: Małgorzata Gersdorf ponownie będzie I prezes

stinkingjew godzinę temu Oceniono 28 razy 22

PiS to idioci.



Najpierw przyjmują jakiś projekt, potem tygodniami zaciekle go bronią wyciągając najostrzejsze i najbardziej absurdalne argumenty. Potem przyjmują DOKŁADNIE przeciwny projekt uzasadniając go DOKŁADNIE takimi samymi argumentami, jakie wcześniej były dla nich synonimem największej głupoty i zdrady narodowej. I co robią potem? Bronią tego nowego projektu z równą zaciekłością i znowu ci, którzy są mu przeciwni (czyli DOKŁADNIE tak jak oni jeszcze 12 godzin wcześniej) są według nich sprzedawczykami i zdrajcami Polski. I oczywiście cała ta historia to według nich ich własny, suwerenny i w dodatku doskonały pomysł.



PiS to idioci. To nie obelga, to diagnoza medyczna.