Nowi posłowie w Sejmie. Na Wiejską wraca m.in. Jagna Marczułajtis-Walczak

Wybory samorządowe 2018 r. przyniosły zmiany nie tylko w gminach, miastach, powiatach i województwach, ale również w Sejmie. Posłowie, którzy kandydowali i odnieśli sukces, musieli złożyć swoje mandaty.

Zgodnie z przepisami, odchodzącego posła zastępuje osoba z tej samej listy wyborczej, która w wyborach parlamentarnych 2015 r. pod względem liczby głosów znalazła się tuż pod progiem. Jeśli nie wyrazi zgody na przejście do Sejmu, prawo do objęcia mandatu przechodzi na kolejną osobę pod względem poparcia. I tak aż do skutku.

Staż nowych posłów w tej kadencji nie będzie jednak długi - wybory parlamentarne odbędą się jesienią przyszłego roku.

Nowi posłowie w Sejmie

Z Sejmem żegna się Wojciech Bakun z klubu Kukiz'15, który został nowym prezydentem Przemyśla. Zastąpi go były członek Trybunału Stanu Robert Majka.

Posłem przestał być również Stanisław Huskowski z klubu PSL-UED, nowy radny sejmiku dolnośląskiego. Na razie nie wiadomo, kto go zastąpi. Pierwsza w kolejności jest Iwona Krawczyk z PO, radna sejmiku dolnośląskiego.

Burmistrzem Namysłowa został poseł PiS Bartłomiej Stawiarski. Mandat parlamentarzysty obejmie za niego Kamil Bortniczuk, były radny gminy Głuchołazy.

Jarosław Szlachetka z PiS objął fotel burmistrza Myślenic. Zastąpi go Sławomir Hajos, radny powiatu chrzanowskiego.

Za Rafała Trzaskowskiego z PO (nowy prezydent Warszawy) do Sejmu po trzech latach powróci Jagna Marczułajtis-Walczak, była parlamentarzystka i utytułowana snowboardzistka.

Wojciech Wilk z PO został wybrany na burmistrza Kraśnika. Nową parlamentarzystką po trzech latach przerwy została Magdalena Marek, posłanka również VI i VII kadencji, a po wyborach w 2015 r. dyrektor departamentu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

Grzegorz Wojciechowski z PiS został radnym sejmiku łódzkiego. Następcą Wojciechowskiego w Sejmie będzie Grzegorz Lorek, były radny Piotrkowa Trybunalskiego.