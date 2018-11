PiS wycofuje zmiany w SN. W myśl tego, co chce KE i TSUE. Autorzy nawet tego nie kryją

W środę rano na stronach Sejmu pojawił się projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym autorstwa posłów PiS, który daje podstawy ku temu, by sędziowie SN mogli wrócić do orzekania. Chodzi o tych sędziów, których poprzednią ustawą przeniesiono w stan spoczynku. Jednocześnie - w myśl zapisów ustawy - jeśli sędziowie SN chcą pozostać w stanie spoczynku, to mają do tego prawo.

Dotychczasowe przepisy kwestionowała Komisja Europejska a także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE). Ta druga instytucja prowadzi zresztą postępowanie w tej sprawie, wstępnie nawet "zamroziła" obowiązywanie części przepisów poprzedniej ustawy o Sądzie Najwyższym.

Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Marek Ast z Prawa i Sprawiedliwości. Projekt, który pojawił się na sejmowych stronach ranem, już został "popchnięty" dalej.

Jak przekazał na Twitterze Andrzej Grzegrzółka z Centrum Informacyjnego Sejmu, na wniosek wicemarszałka Sejmu i szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego, projektowi ma być nadany numer druku.

Prezydium Sejmu podjęło decyzję, by I czytanie poselskiego projektu odbyło się dziś o godz. 12:00. Poinformował o tym na Twitterze marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ma ona na celu:

powrót do cezury 70 lat jako wieku przechodzenia w stan spoczynku przez sędziów Sądu Najwyższego i odpowiednio sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego - dla sędziów którzy objęli stanowisko przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy;

umożliwienie sędziom Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, którzy przeszli w stan spoczynku na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym z 2017 r. powrót do pełnienia funkcji sędziego, a także funkcji Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz prezesów izb Sądu Najwyższego

Projekt "na zgodę" z UE? Szczere uzasadnienie

Tak szybkie procedowanie tego projektu, jeszcze przed zapadnięciem wyroku TSUE i w trakcie trwania postępowania KE wobec Polski w kwestii praworządności, może wskazywać na to, że rząd chce odrobinę "poluzować" kolizyjny kurs z unijnymi instytucjami. Właśnie ta nowelizacja może być pierwszym krokiem ku temu, by mniej krytycznie zmiany w sądownictwie oceniała UE.

Zresztą w uzasadnieniu projektu pada wprost, że nowelizacja ma związek z:

krytyką obowiązujących rozwiązań prawnych podnoszoną przez instytucje Unii Europejskiej, w tym także w związku z toczącym się przed Trybunałem Sprawiedliwości UE postępowaniem ze skargi Komisji Europejskiej przeciwko Polsce, związanym z procedurami przechodzenia w stan spoczynku

We wtorek, a więc dzień przed ogłoszeniem projektu nowelizacji, o zmianach w Polsce rozmawiano w Parlamencie Europejskim. Głos zabierał wówczas wiceszef KE Frans Timmermans, który powiedział: - Muszę państwa poinformować, że niestety, do dzisiaj żadne z obaw Komisji (Europejskiej - red.), wyrażone w jej uzasadnionej propozycji, nie zostały rozwiązane przez stronę polską. Systematyczne zagrożenie praworządności nadal istnieje.