PiS zawiesił posła Matuszewskiego w prawach członka partii. Za "działania na szkodę PiS"

antoszek22 pół godziny temu Oceniono 10 razy 10

Tak a tych co odpowiadaja za sfałszowanie wyborów do TK w 2015 czyli Kuchcińskiego, Szydło i Kempę , wyrzuca ze stanowisk i wysyła do parlamentu UE by im przedłużyć immunitet z nadzieją na przedawnienie przestępstw poświadczenia nieprawdy .