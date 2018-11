Gliński: Reakcja ambasady Izraela była niewspółmierna. "Ale nie mam problemu z przepraszaniem"

Nie cichnie sprawa słów ministra kultury Piotra Glińskiego, który w wywiadzie dla "Wprost" porównywał język polskiej opozycji do tego, jak "traktowani byli Żydzi przez Goebbelsa". Sprawę opisały izraelskie media, a we wtorek zareagowała ambasada Izraela. Wicepremier tłumaczył się ze słów w rozmowie na antenie Polsat News.

Piotr Gliński zaczął od zapewnienia, że "zareagował na słowa ambasady Izraela" w "stonowanym oświadczeniu". We wpisach na Twitterze wicepremier zapewniał, że "mówił wyraźnie o języku goebbelsowskim, o niczym więcej", a także stwierdził, że ambasada przytoczyła jego wypowiedź "w sposób niepełny, czyli nieprawdziwy". Podkreślał, że w jego opinii "reakcja ambasady była niewspółmierna" i "opierała się na fałszywym cytacie".

W Polsat News powtórzył, że "w komunikacie ambasady był tylko koniec zdania", zaś na początku mówił o języku. - Mówiłem o stosowaniu języka, który "czasem określa się językiem propagandy goebbelsowskiej".

Co dokładnie powiedział wicepremier? Oto całe zdanie, które pada w rozmowie z "Wprost":

"Jeśli ktoś się poczuł urażony..."

Po tym, jak Bogdan Rymanowski przeczytał cytat na antenie, Gliński zapewnił, że "to jest wszystko prawda". - To pierwsze zdanie jest kluczowe. Ten język propagandy Goebbelsowskiej prowadził do tego, żeby odczłowieczać. I taki język jest stosowany wobec PiS obecnie - powiedział.

Gliński odrzucił spekulacje, że można mówić o nowym kryzysie w relacjach z Izraelem. - To jest rozgrywane politycznie. Próbuje się znów ulepić jakąś pigułę, żeby pogorszyć stosunku. Mam nadzieję, że nikomu się to nie uda, bo każdy rozsądny człowiek wie, co miałem na myśli - powiedział. Gliński zapewnił, że jego słowa "dotyczyły troski o język debaty publicznej w Polsce".

- Ta wypowiedź w moim pojęciu nie jest krzywdząca - powiedział Gliński, a dopytany przez dziennikarza powiedział:

Nie mam kłopotów z przepraszaniem. Jeśli ktoś się poczuł urażony, to ja mogę przeprosić. Tak mnie mnie uczy moja religia Chrześcijańska. Natomiast proszę zrozumieć, że tu ktoś próbuje wykorzystać wypowiedź do przedstawienia rzeczywistości w inny sposób, niż ona wygląda.