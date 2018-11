Rzeczniczka rządu o dzieciach polityków: Młodzi, wykształceni, zdolni, decydują o swoim życiu

fifakowski godzinę temu Oceniono 28 razy 26

Syn Kamińskiego, córka Piotrowicza, żona i brat Ziobry, synowa Sobeckiej, siostra Morawieckiego, ojciec Jakiego, syn Przyłębskiej, syn Czarneckiego, córka Szyszki, brat Waszczykowskiego - czyli program specjalny dla PIS.dzielskich świń - nepotyzm +.



He he, a ile to te złodziejskie świnie się nabrandzlowały nad młodym Tuskiem. Kumisje nawet qrwa powołały:)