Timmermans: "Polska nie zrobiła nic ws. Sądu Najwyższego". Ziobro wielkim nieobecnym

Paweł Niewski pół godziny temu Oceniono 20 razy 18

Ta karykatura ministra, trojkowy magister prawa siedzi gdzies obsrany po pachy I liczby na to, ze jakos to bedzie... w sumie to lepiej, ze nie przyjechal. Pod presja sie rozkleja I ryczy jak baba przed kamerami, oszczedzil tylko wiekszej kompromitacji. Ciesz sie, poki masz immunited zbysiu. Do czasu... potem lepiej uciekaj na Bialorus, bo tu cie zlinczuja ludzie na ulicy. I nikogo, kto by ich powstrzymal nie bedzie. Zal mi tylko twojej rodziny, zyc z takim pietnem nie bedzie im lekko.