Nowoczesna i PO chcą "odpalić" komisję śledczą ws. KNF. Mazurek odpowiada przekazem dnia

ps11111ps godzinę temu Oceniono 10 razy 10

Pani Mazurek!!! To po co tworzyliscie komisje do spraw VAT, AmberGold skoro panstwo dziala tak super??? To w koncu dziala czy nie dziala, niech się Pani w końcu zdecyduje bo póki co jest Pani mocno rozchwierutana w tej pokrętnej logice