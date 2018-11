Polski rząd nie poprze światowej konwencji w sprawie migracji. Wcześniej wycofały się Węgry i USA

facio60 pół godziny temu Oceniono 12 razy 8

Idioci, którzy wyśmiewają polskie władze nie zdają sobie sprawy, że tego porozumienia nie chcą poprzec także Austryjacy, Niemcy toczą debatę, Czesi też odmawiają. Dyskusje toczą się także w innych rozwiniętych państwach. ONZ, pomijając stałą Radę Bezpieczeństwa, to organ w którym większość mają państwa słabo rozwinięte i one będą usiłowały uchwalić każdą rezolucję, która wypchnie od nich masy ludzi do krajów rozwiniętych. Trzeba się przed tym bronić.

Inna sprawa, to to, że Polska zalewana jest przez przybyszy z Indii, Pakistanu, Nepalu, Bangladeszu. To tania siła robocza, która wypycha z rynku osoby chcące pracować ale nie za głodowe stawki. Państwa z ktorych przybywają nie za bardzo odpowiadają nam kulturowo. Przede wszystkim poniżane są tam kobiety i nie mają zbyt wielkich praw. Są to także kraje nietolerancyjne religijnie. To zarzewie przyszłych kłopotów w tym względzie na terenie Polski.