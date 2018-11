Rzeczniczka PiS o zatrudnieniu syna ministra: Jarosław Kaczyński nic o tym nie wiedział

domatorka41 pół godziny temu Oceniono 19 razy 17

Nie wiedział? .A o staroście kolbuszowskim który dwa dni przed końcem kadencji zrezygnował by wziąć- jak podały media- odprawę 80.000 zł, a za kilka dni powrócić na stanowisko?.A o horrendalnych nagrodach w Trybunale Konstytucyjnym czy ostatnio NBP -też nie wiedział?Jeśli nie- to otacza Was banda nieuczciwych ludzi. Zrobicie z tym porządek?.