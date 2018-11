Szykują się zmiany w rządzie w związku z aferą KNF. "Fakt": Szydło wśród kandydatów do dymisji

falbor godzinę temu Oceniono 26 razy 20

Wiele wskazuje, że ta afera może być dla dużej części społeczeństwa punktem zwrotnym w ocenie tej władzy... I oby tak się stało, bo już najwyższy czas powstrzymać tę postępującą degradację!

Łamanie konstytucji, demontaż mechanizmów kontrolnych państwa, zamach na sądy, czy wreszcie zwolnienie z pracy tysięcy ludzi, PiS uzasadniało koniecznością naprawy państwa i "ciemny lud" to kupował... Ten przykład jednak, pokazuje jak na dłoni, że państwo pod ich rządami staje się słabsze, coraz bardziej koteryjne i mniej wydolne, a niczym nieskrępowana władza jest im potrzebna jedynie po to, by korzystać z przywilejów, nabijać sobie kieszenie i unikać odpowiedzialności!!



Lance do boju, szable w dłoń,

bolszewika goń, goń, goń...