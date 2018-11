Nowa partia Ryszarda Petru rośnie w siłę. 150 działaczy Nowoczesnej przechodzi do Teraz!

W piątek w godzinach wieczornych Internet obiegła informacja o tym, że około 200 działaczy partii Nowoczesna z regionu podkarpackiego zrezygnowało z członkostwa w partii. Odejście 200 osób było motywowane tym, że stworzona przed wyborami samorządowymi 2018 Koalicja Obywatelska okazała się nie być faktycznym partnerstwem partii Nowoczesna i Platforma Obywatelska. Samorządowcy z Podkarpacia ocenili, że PO zdominowała tę współpracę i zepchnęła działaczy Nowoczesnej na margines.

Anna Skiba: 150 osób przejdzie z Nowoczesnej do Teraz!

Masowa rezygnacja z członkostwa w partii Nowoczesna spowodowała, że struktury partii na Podkarpaciu zostały zlikwidowane. O tym, że aż 150 osób zdecydowało się na transfer do partii Teraz! poinformowała była szefowa podkarpackich struktur Nowoczesnej Anna Skiba, która w sobotę pojawiła się na konferencji Ryszarda Petru i Joanny Scheuring-Wielgus.

– Przeszłam do Teraz!, bo to, co Ryszard Petru zaproponował, jest kontynuacją idei, jakie przyświecały mi, gdy wstępowałam do Nowoczesnej. (...) „Małżeństwo” Koalicji Obywatelskiej zostało zepsute. To był toksyczny związek. Czy uciekłam z tonącego okrętu? Może, ale pozostawanie na nim niczego dobrego nie wróżyło dla przyszłości struktur - słowa Anny Skiby relacjonuje portal rzeszow-news.pl.

Przypomnijmy, że Ryszard Petru wspólnie z Joanną Scheuring-Wielgus powołali do życia partię Teraz! w ostatnią sobotę. Konwencja programowa nowego ugrupowania ma odbyć się w Warszawie 9 grudnia. Wiemy już, że jednym z postulatów partii jest zlikwidowanie podziału na niedziele handlowe i niehandlowe. Nowa partia Ryszarda Petru chce także, aby Polska była państwem świeckim.