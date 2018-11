Sukces portalu Gazeta.pl. Minister sportu zapewnia: Siatkarze dostaną premię

Minister sportu Witold Bańka poinformował na antenie radia RMF FM, że na jutrzejszym posiedzeniu Rady Ministrów pojawi się projekt ustawy, która pozwoli premierowi przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia sportowe. - Zaraz na początku roku siatkarze dostaną premie - zapewnił Bańka.

Szef resortu pytany, czy Mateusz Morawiecki obiecał pieniądze, których nie mógł dać, powiedział: - To nie jest tak. Poprzedni rząd tę możliwość premierowi zlikwidował. Kiedyś była taka możliwość, że prezes Rady Ministrów mógł przyznawać nagrody. (...) Premie zostaną wypłacone, (...) siatkarze otrzymają trzy miliony premii - zapewnił.

Nasze ustalenia w sprawie premii dla siatkarzy

Przypomnijmy. W ubiegłym tygodniu Jacek Gądek, dziennikarz Gazeta.pl ujawnił, że siatkarze wciąż nie otrzymali nagród, które obiecał im premier Mateusz Morawiecki za obronienie tytułu mistrzów świata. Okazało się, że rozporządzenie ministra sportu blokuje ich wysokość, a Witold Bańka nie chciał zmieniać jego zapisów. "Gdyby minister sportu podniósł limity określone w rozporządzeniu z myślą o 'złotych' siatkarzach, to w innych - mniej prestiżowych dyscyplinach - koszty nagród lawinowo by wzrosły. A to w kolejnych latach mogłoby kosztować miliony złotych - tak wstrzemięźliwość ministra tłumaczą nasi rozmówcy ze świata sportu" - pisał Jacek Gądek.

Po naszym tekście Ministerstwo Sportu i Turystyki zapewniło, że dojdzie do zmiany w ustawie, która pozwoli na wypłacenie nagród.