Małgorzata Kidawa-Błońska dla Gazeta.pl o aferze KNF. "Powinna być dymisja rządu"

zimman 2 godziny temu Oceniono 20 razy 8

Wezmą do komisji Macierewicza, który w doświadczeniach na parówkach będzie 3 lata udowadniał, że to wina Tuska. A tak na poważenie, to nie mam kompletnie zaufania, że obecny aparat państwa w całości podporządkowany PISowi zrobi cokolwiek, żeby apartczyjków PISu obciążyć. Jak dowodzą nagrania sprawa zaczęła się co najmniej w marcu br. A PIS twierdzi, że Ziobro, Kamiński czy Morawiecki nic nie wiedzieli. Albo kłamią, bo są w układzie, albo dowodzi to, że Państwo pod rządami PISu jest głuche i ślepe i nic nie działa, skoro premier się dowiaduje po pół roku z mediów. Każdy scenariusz to kompromitacja PISu. Bóg ich ukarał za rozgrywki z Amber Gold - hipokrytów wielkich.