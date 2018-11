Afera KNF w "Kawie na ławę". "Plan Zdzisława" to "realizacja dyrektywy unijnej"

Nagrania ujawnione ostatnio w ramach afery KNF mogą wskazywać na to, że Zdzisław Sokal, przedstawiciel prezydenta w KNF oraz prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, próbował realizować plan doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku i przejęcie go potem "za złotówkę".

Na ten temat podczas programu "Kawa na ławę" Konrada Piaseckiego w TVN 24 wypowiedział się Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. - Czym jest ten tajemniczy plan pana Sokala? To jest realizacja dyrektywy unijnej. To dyrektywa unijna mówi o takich możliwościach - stwierdził polityk. Przypomniał, że podobna procedura została zastosowana w Hiszpanii w 2017 roku., kiedy bank Santander przejął za 1 euro upadający bank Popular Español. - Zrobiono to z dnia na dzień po to, żeby osoby, które miały zdeponowane pieniądze w takim banku nie wpadły w panikę - argumentował.

Zapewnił jednocześnie, że prezydent ma pełne zaufanie do Zdzisława Sokala.

Sławomir Neumann odpowiada

Na słowa Andrzeja Dery zareagował Sławomir Neumann, odnosząc się do nowelizacji ustawy o KNF rozważanej w piątek w Senacie. - Dyrektywa, o której mówi pan minister, została wprowadzona w Polsce w 2016 roku. Tu wprowadzacie nagle poprawkę, która pozwala na przejmowanie firm nie jak w Hiszpanii, tylko raczej jak w Rosji Putina - stwierdził. - W ramach dyrektywy "Resolution" [tak nazywa się unijna dyrektywa, o której mówił Andrzej Dera - przyp. red.] jest ileś procedur wcześniej, pomocy, sanacji, ruchów i kroków, które trzeba podjąć. A wy wprowadzacie poprawkę, w której jest zapis że nie tylko banki, którym grozi upadłość, mogą być za złotówkę przejęte, ale także banki, co do których KNF uzna, że mogą kiedyś być w trudnej sytuacji - zaznaczył Neumann.

- Bawicie się dynamitem nad ogniskiem. Bawi się Sokal, bawi się Chrzanowski, bawi się Glapiński. W tych bankach obu znajduje się 60 mld złotych depozytu Polaków którzy mogą być narażeni na straty. I wy jesteście gotowi wysadzić te banki - dodał.

Afera KNF

Zgodnie z ujawnionymi przez "Gazetę Wyborczą" we wtorek, 13 listopada fragmentami nagrań Leszka Czarneckiego, były szef KNF Marek Chrzanowski miał oferować przychylność dla Getin Noble Banku za około 40 mln złotych. To również na tych taśmach mają pojawiać się sugestie dotyczące istnienia "planu Zdzisława", czyli pomysłu Zdzisława Sokala, aby doprowadzić Getin Noble Bank do upadłość, a potem przejąć go "za złotówkę". W rezultacie oskarżeń, Marek Chrzanowski złożył dymisję.

W sobotę Roman Giertych, pełnomocnik Leszka Czarneckiego, zapowiedział, że w poniedziałek do prokuratury trafi kolejne nagranie, tym razem wideo, które ma potwierdzić poprzednie zarzuty.