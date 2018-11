Ryszard Petru założył nową partię Teraz! W sieci kpiny: W odwodzie pozostaje nazwa Potem

Byli parlamentarzyści Nowoczesnej - Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus - ogłosili utworzenie nowej partii o nazwie Teraz!. Konwencja programowa nowego ugrupowania ma odbyć się w Warszawie 9 grudnia.

- Polska stoi teraz przed wielkimi wyzwaniami, przed nami fundamentalny rok dla polskiej demokracji - tłumaczył wyborcom i dziennikarzom pomysł na nazwę Ryszard Petru. Ale czytając komentarze użytkowników Twittera, którzy natychmiast odnotowali powstanie nowej formacji, nie podzielają oni entuzjazmu byłego lidera Nowoczesnej, przynajmniej w sferze nazewnictwa.

W ocenie Bogdana Zdrojewskiego nazwa partii Petru może wyrażać zarówno determinację jak i bezradność.

"Nazwanie nowej partii R. Petru „TERAZ” może być wyrazem determinacji ale też bezradności. Zbudowana w nazwie niecierpliwość może być tak nie spełnialna, jak idea Parti „RAZEM”, czyli z pewnością osobno. Oj bardzo płytka ta nasza polityczna agora." - (pisownia oryginalna) - zauważa polityk PO.

Partyjny kolega Zdrojewskiego - Sławomir Neuman - przypomina: "Teraz My! Był taki program w TVN ale go zdjęli"

Dziennikarz Przemysław Szubartowicz kpi: "Ryszard Petru założył kolejną partię, która ma się nazywać Teraz! Mam nadzieję, że ugrupowanie Roberta Biedronia będzie się nazywać Zaraz! Teraz Zaraz!"

Zdaniem dziennikarza "Do Rzeczy" Wojciecha Wybranowskiego, nawet skromne bistro nie zasługuje na taką nazwę: "Teraz - jako nazwa partii? Przecież to nawet jako nazwa samoobsługowego bistra brzmiałoby źle, a co dopiero politycznego ugrupowania.

Teraz Ryszard Petru ma coraz słabsze pomysły."

"Brawo Petru. Właśnie to, czego najbardziej potrzeba teraz opozycji, to zakładanie następnych partii. A jeszcze Biedroń przebiera nóżkami. Dawać następną. A później zdziwienie, jak to się stało, że się w wyborach 2% dostało..." - konstatuje Przemo75.

Wśród opinii na Twitterze naprawdę trudno znaleźć choć jedną pozytywną, no może z małym wyjątkiem: "Powstała partia Teraz Ryszarda Petru. W odwodzie pozostaje nazwa Potem."