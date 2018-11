Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus założyli partię Teraz!. "Nie chcemy walczyć z opozycją"

po-nurak 2 godziny temu Oceniono 8 razy 4

Więcej partii ! Więcej partii !

Co za polityczna naiwność Petru, Biedronia, Zandberga.

Powstanie kolejnych partii, ruchów, czy jak tam będą siebie nazywać, to prosta droga do oddania po raz kolejny pełnej władzy PiS-owi... System D'Hondta premiuje dużych, a duży jest tak naprawdę tylko PiS z przystawkami.

Inicjatywy Biedronia odbiorą wyborców koalicji PO-N. oraz SLD, PSL-owi pewnie w mniejszym stopniu. W poprzednich wyborach parlamentarnych PSL się ledwo prześliznął nad progiem wyborczym, teraz SLD jest na granicy.

Jak tak dalej pójdzie, to po stronie szerokiej opozycji znajdą się 4 partie, które zbiorą po 3-4% i nie wejdą do parlamentu. Będą sobie żyć z subwencji za przekroczenie progu 3%, tak jak teraz wygodnie żyje sobie Zandberg - nie robi nic, aby uzyskać większe poparcie, wejść w szersze porozumienie. Ładnie wygląda w TV, prawi te swoje banały. I oddaje władzę PiS.

Biorąc pod uwagę taki scenariusz, w parlamencie znajdą się PiS z potężną przewagą nad osłabioną odpływem wyborców Koalicją Obywatelską. I może jeszcze Kukiz, o ile się nie zapije i o ile w jakiejś kolejnej partii głosów nie odbierze mu Jakubiak.

Z drugiej strony Koalicja Obywatelska cierpi na betonowe przywództwo Schetyny i równie lotną Lubnauer u jego boku.

Trzaskowski, który zaorał PiS w Warszawie nie ma widać ambicji bycia liderem PO, a tylko polityk jego formatu byłby w stanie wybić tę partię na poparcie wyższe niż 22-25%.

Do tego są znacznie bardziej medialni (niż Schetyna) młodzi posłowie: Tomczyk, Brejza, Kierwiński, Mucha czy Budka. A do tego w Nowoczesnej ludzie tacy jak np. Szłapka.

Bez odsunięcia Schetyny - jednego z polityków z największym procentem nieufności w społeczeństwie - guzik z tego będzie.

A potem będą lamenty i rozpamiętywanie straconej szansy.