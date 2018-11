Robert Biedroń wystartuje do europarlamentu i do Sejmu. "Chcemy odsunąć PiS od władzy"

mo60 3 godziny temu Oceniono 27 razy 17

Panie Robercie, jak zamierza pan odsunąć PiS od władzy? Tworząc kolejne ugrupowanie antypisowskie i ciułając kilka procent poparcia? Chyba że ma pan zamiar przyłączyć się do tej większości, która daje największe szanse na pokonanie "współczesnych bolszewików". Bo chyba nie zrobi to pan sam ze swoim ugrupowaniem? Na to, proszę pana, trzeba mieć ok. 40 proc. poparcia. Stać pana na tyle? Oby nie przeszedł pan do historii jako ten, który tylko przyczynił się do zwycięstwa PiS-u...