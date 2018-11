Rafał Bochenek będzie miał nową funkcję. Były rzecznik Beaty Szydło przewodniczącym sejmiku

Były rzecznik rządu Beaty Szydło i były podsekretarz stanu w KPRM Rafał Bochenek będzie miał nową funkcję. Jak poinformowała rzeczniczka PiS Beata Mazurek, Bochenek został rekomendowany przez komitet polityczny na przewodniczącego sejmiku województwa małopolskiego.

Bochenek pracuje obecnie w Ministerstwie Środowiska jako pełnomocnik ds. organizacji konferencji COP24, czyli sesji dotyczącej zmian klimatu, która odbędzie się w dniach 3-14 grudnia 2018 r. w Katowicach. W wyborach samorządowych uzyskał mandat radnego sejmiku - zdobył ponad 38 tys. głosów.

Przewodniczący sejmiku województwa zajmuje się organizacją pracy tego organu i prowadzeniem obrad. Nie może reprezentować województwa na zewnątrz.

W praktyce przewodniczący zarabia najwyżej kilkaset złotych więcej od "zwykłego" radnego. Przykładowo, dotychczasowa przewodnicząca sejmiku województwa małopolskiego Urszula Nowogórska w ub. r. za pracę w samorządzie otrzymała ok. 32 175 zł. Daje to miesięczne wynagrodzenie w wysokości ok. 2 681 zł.

Dla porównania - radny Jan Duda, prywatnie ojciec prezydenta Andrzeja Dudy, który nie był ani członkiem prezydium sejmiku ani zarządu województwa, w 2017 r. otrzymał 24 590 zł diety, czyli ok. 2049 zł miesięcznie.