Afera KNF. CBA sprawdza oświadczenia majątkowe Marka Chrzanowskiego

Jak informuje RMF FM, CBA prześwietla przede wszystkim stan majątkowy byłego szefa KNF, a zwłaszcza jego dochody, zobowiązania i zmiany wartości majątku.

Oświadczenia majątkowe Chrzanowskiego pod lupą CBA

Działania agentów CBA to na razie kontrola wstępna, prowadzona w oparciu o ogólnodostępne materiały. Jeśli agenci wyłapią w nich jakiekolwiek nieprawidłowości, zostaną rozpoczęte dodatkowe działania.

14 listopada po godzinie 13 CBA wkroczyło do siedziby KNF w celu zabezpieczenia dokumentacji. Wcześniej przebywał tam również Marek Chrzanowski, który według doniesień RMF FM po wybuchu afery miał mieć dostęp do ważnej dokumentacji. KNF zapewnił jednak, że Chrzanowski "nie ma dostępu do żadnych dokumentów, wszystkie dostępy elektroniczne do kont, e-maili, komputerów zostały odcięte".





Afera KNF

We wtorek "Gazeta Wyborcza" napisała, że Leszek Czarnecki, właściciel m.in Getin Banku oskarżył przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o złożenie mu niezgodnej z prawem propozycji. Szef KNF miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku, należącego do Czarneckiego, za około 40 milionów złotych. Marek Chrzanowski złożył dymisję, którą przyjął premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek po południu pojawiła się informacja o drugim zawiadomieniu ws. KNF. Radio ZET poinformowało, że do prokuratury trafiło pismo dotyczące Zdzisława Sokala, doradcy prezydenta i prezesa BFG. Sokal miał według zawiadomienia "lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku".

