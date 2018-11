Jerzy Owsiak i Krystyna Pawłowicz spotkali się w sądzie. Silne emocje na sali rozpraw

Sprawa, którą Jerzemu Owsiakowi wytoczyła Krystyna Pawłowicz, dotyczy konkursu, jaki w 2014 roku w internecie zorganizował twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chodziło o to, aby rozszyfrować skrót "RWKPWK". Zdaniem posłanki Prawa i Sprawiedliwości konkurs ma związek ze stroną "Ruch Wypier... Krystyny Pawłowicz w Kosmos", która notorycznie ją obraża.

Jerzy Owsiak i Krystyna Pawłowicz na sali rozpraw. Silne emocje i podniesione głosy

Podczas sądowego spotkania Jerzego Owsiaka oraz Krystyny Pawłowicz nie zabrakło emocji. Jerzy Owsiak zaprzeczał, aby miał jakikolwiek związek z ww. stroną na Facebooku. – Pani Pawłowicz założyła mi sprawę o coś, czego nie dokonałem. Nie jestem założycielem tej strony, nie jestem autorem. To można sprawdzić w ciągu sekundy - powiedział w sądzie Jerzy Owsiak.

W czasie rozprawy zdarzały się momenty, kiedy twórca Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ulegał silnym emocjom. Kilkukrotnie podniósł głos, co sprawiło, że sędzia upomniał go za nieodpowiednie zachowanie. - Jak można traktować w ten sposób obywateli RP?! - krzyczał Jerzy Owsiak. - Przepraszam! To są emocje! Obywatela tego kraju!

Zdaniem posłanki Krystyny Pawłowicz Jerzy Owsiak zainspirował powstanie strony, która ją obraża. - Strona zawiera skrajnie wulgarne, obraźliwe, sprowadzające mnie do poziomu ohydnego zwierzęcia i odczłowieczające mnie wpisy, fotomontaże i zdjęcia. (...) Ta strona obraża godność człowieka, jestem osobą wierzącą i to poniewieranie mnie jest dla mnie niezwykle bolesne, a te fotomontaże powielane przez osoby niezorientowane podważają moją wiarygodność jako pracownika naukowego i posła. Ciężko pracowałam na swój wizerunek, który trwale niszczy pan Owsiak, który ma jakąś fobię na moim punkcie - powiedziała w sądzie Krystyna Pawłowicz.

Czy Jerzy Owsiak hejtuje Krystynę Pawłowicz? Wyrok sądu 29 listopada

Jerzy Owsiak tłumaczył, że konkurs na rozszyfrowanie skrótu "RWKPWK" zorganizował wówczas, gdy obrażająca Krystynę Pawłowicz strona istniała już od kilku miesięcy. - Uznaliśmy, że wypowiedzi pani poseł są kosmiczne (...) (Krystyna Pawłowicz - red.) Jest w skafandrze kosmonauty i szybuje gdzieś w kosmosie. A my mówimy wyraźnie: Krystyna, wróć! Wróć na Ziemię! Bądź z nami! - tłumaczył Jerzy Owsiak, mówiąc, że konkurs nie miał na celu nikogo obrazić.

Wyrok w sprawie poznamy 29 listopada br. Ma go ogłosić warszawski Sąd Okręgowy.