Afera KNF. Prokuratura potwierdza: nośnik z nagraniem trafił do niej we wtorek

dziadekjam przed chwilą Oceniono 1 raz 1

"Jak wynika z oświadczenia, do prokuratury nie dotarło nadal urządzenie, za pomocą którego miała zostać nagrana rozmowa. "Na tym etapie postępowania, nie można wykluczyć, że przekazany prokuraturze pendrive zawiera jedynie kopie nagrania pierwotnego. Nie można także wykluczyć, że urządzeń służących do rejestracji było kilka. W toku postępowania karnego zawsze konieczne jest uzyskanie oryginalnych nośników danych oraz wszystkich urządzeń służących do nagrywania obrazu i dźwięku celem przeprowadzenia badań przez biegłych co do braku zewnętrznego wpływu w treść zapisów" - poinformowała prokuratura."

================================================

Mam podejrzenie graniczące z pewnością, że gdy to trafi do prokuratury, to może się potopić jak to drzewiej bywało z "niewygodnymi" dowodami.