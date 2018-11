Policjanci mają dość pilnowania domu Jarosława Zielińskiego. Komenda w Suwałkach odpowiada

zd46 11 minut temu Oceniono 5 razy 5

"Rasowe psy pilnują kundla"? Drodzy Policjanci, a jak to, szczerze, było z wypadkami drogowymi Zielińskie-go, kto siedział za kierownicą, on zalatujący, czy "żona strwożona"? Policjanci traktowani jak "sługusy"? Czy ta władza już nie sięgnęła "bruku". Prywata, prywata na szczytach władzy, chociaż on, to szczyt głupoty, szczyt infantylizmu, prostactwa i ciężka waga prymitywnej arogancji. Kacyk partyjny z prowincji domaga się czołobitności i nienależnych hołdów, mało posiał dużo grabi.