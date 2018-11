"SE": Niebezpieczna jazda Marka Chrzanowskiego. Były szef KNF miał pędzić przez Warszawę

tilow3 godzinę temu Oceniono 39 razy 29

Jaki inny wniosek nasuwa się po takim tekście, skoro fakty są takie, że do siedziby KNF przybywa przed oczekiwaną wizytą funkcjonariuszy CBA. Gdy ci jadą do budynku, ten ucieka i gna na złamanie karku, jakby chciał coś przemycić. Niestety, dzięki prokuratorowi krajowemu z PiS, zapewne uda się zniszczyć ważne dowody. .... a Co na to politycy PiS? czytam, że wdrażają w trybie pilnym program CELA+ - na pierwszy ogień Sławomir Neumann, z oskarżeniami prokuratorskimi. Brzmi poważnie? przykryje pisowską aferę? to chyba oczywiste. A durny lud kupi każdą bajkę....