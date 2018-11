Leszek Balcerowicz w Gazeta.pl o aferze KNF. "To poważniejsza afera niż w przypadku Rywina"

vito60 godzinę temu Oceniono 42 razy 24

PiS nie pozwoli by ktoś poza swojakami grzebał w tej sprawie. Cała wierchuszka tej partii jest umoczona. Ograniczą straty do Chrzanowskiego, może jeszcze kogoś poświęcą, ale sprawę wyciszą. Przegrana w wyborach zaprowadzi ich do pierdla na podstawie przepisów które sami wprowadzili. Wyposażyli prokuraturę w takie uprawnienia, że w cudzych rękach jest dla nich jak topór katowski.