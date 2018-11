Premier chce znać wydatki państwowych firm na reklamę i promocję

cafe.et.croissant godzinę temu Oceniono 25 razy 23

Dobra zmiana: Były hipis, który prowadzi obrady Sejmu i jednoczesnie rozmawia non stop przez telefon. Kultura na poziomie co najmniej nacpanej hipisowskiej młodzieży. Wicznie obżerajaca się w trakcie obrad Sejmu posłanka, która nie dość, że to czyni to jeszcze robi to jak zwierzeta w oborze. Stetryczały prezes, który od czasu do czasu wyzywa wszystkich od zdradzieckich mord i kanalii. Jednym słowem człowiek z poważnymi problemami psychicznymi. Prezydent, który studiował prawo i którego w ogóle nie rozumie. Stanie w przyszłości przed Trybunałem Stanu. Poszczególni politycy PiS-u, którym co raz częściej udowadnia się popełnianie pospolitych przestępstw. Do tego ten oblesny zakonnik z Torunia, który jest tak chciwy na pieniądze, ze za 31 srebni ponownie sprzedał by swojego mesjasza. jednym słowekm tym krają rządzą, za słowami prezesa - kanalie!