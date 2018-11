Sokal miał ułożyć plan i doprowadzić do przejęcia banku. "Działam w granicach prawa"

falbor 10 minut temu Oceniono 5 razy 1

Czy na pewno to ten sam wielki wizjoner, strateg i mistrz subtelnej dyplomacji i zakulisowych rozgrywek?

A może jednak tylko zgorzkniały, nieszczęśliwy staruszek, który po prostu nienawidzi i niszczy wszystko czego nie rozumie, posługując się metodami pozornie tylko różniącymi się od zwykłego walenia kijem do baseballa...



Maj 2017 - Min. Finansów wydaje rozporządzenie, które wprowadza nowe wymagania kapitałowe wobec banków: Dla Getin Nobel Bank oznacza to, że mimo iż jest rentowny i płynny musi zostać dokapitalizowany.



Grudzień 2017 - Rozporządzenie wchodzi w życie, a KNF żąda dokapitalizowania G.N. Bank kwotą blisko 1 mld zł i nazywa to restrukturyzacją. Aby zablokować przejęcie, G.N. Bank zobowiązuje się do podniesienia kapitałów własnych.



Marzec 2018 - G.N. Bank nadal poszukuje inwestora. Równocześnie L.Czarnecki nagrywa korupcyjną propozycję M.Chrzanowskiego, w skrócie: Jak dasz 40 baniek mojemu znajomemu prawnikowi, to się odwalimy!



7 listopada 2018 - Czarnecki/Giertych składa zawiadomienie do Prokuratury.



8 listopada 2018 - Sejmowa Komisja Finansów Publicznych niespodziewanie pozytywnie opiniuje nowelizację Prawa Bankowego przygotowaną już jakiś czas temu przez Rząd i KNF. Rekomendowana zmiana idzie m.in. w takim kierunku, że zobowiązanie do uzupełnienia kapitału, które przedłożył KNF'owi G.N. Bank nie będzie już go chroniło przed przejęciem przez inny bank.



9 listopada 2018 - Sejm przegłosowuje ustawę w kształcie zapr. przez KFP.



13 listopada 2018 (rano) - Wyborcza publikuje artykuł, a Prokuratura wszczyna śledztwo w związku z podejrzeniem przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa KNF.



13 listopada 2018 (wieczór) - Premier spotyka się pilnie z Prok. Generalnym oraz szefami służb specjalnych i zobowiązuje ich do "współpracy w celu szybkiego wyjaśnienia sprawy byłego już w tym momencie szefa KNF".



14 listopada 2018 (rano) - Chrzanowski wraca z wyjazdu służbowego już jako osoba prywatna (poprzedniego dnia podał się do dymisji) i udaje się do siedziby KNF.



14 listopada (przed południem) - CBA dokonuje przeszukania w biurze szefa KNF. Tu zacytuję KATARYNĘ, bo nikt trafniej tego nie oddał: "To miłe z ich strony (agenci CBA), że poczekali z tym (przeszukanie biura), aż Chrzanowski wróci z Singapuru i wpadnie rano uporządkować papiery".



14 listopada 2018 (po południu) - Okazuje się, że znajomy prawnik Chrzanowskiego, wcześniej zasiadał z rekomendacji KNF w RN Plus Banku, instytucji należącej do właściciela Polsatu Z.Solorza-Żaka.



14 listopada 2018 (wieczór) - Prok. Generalny udziela wywiadu TVP w stylu: p.Chrzanowski jest oczywiście passe i nie popieramy..., ale wszystko jest już pod kontrolą, a sam Czarnecki zostanie odpowiednio przesłuchany przez prokuratorów prowadzących sprawę...



Ranek 15 listopada 2018 - Kogo dzisiaj wielki Mag wskaże gawiedzi jako nowego wroga Ojczyzny i Narodu? Kogo napiętnuje zdradą albo złodziejstwem? Oby to był jakiś obcy gość... Chociaż równie dobrze mogę to być ja, albo mój brat!

A co jeżeli tym razem będziesz to Ty przyjacielu...?