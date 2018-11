dziadekjam pół godziny temu Oceniono 8 razy 8

"Przed odlotem z Waszyngtonu powiedział Polskiemu Radiu, że spotkał się z przychylnością wobec propozycji utworzenia amerykańskiej bazy."

===================================

Jakoś nie pamiętam, żeby jakiś PRL-owski szef MON chwalił się namawianiem ówczesnych "braci" do stworzenia bazy w Polsce i to do tego bazy za którą by Polska płaciła...