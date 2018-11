Były już szef KNF od kilku godzin jest w siedzibie urzędu i może mieć dostęp do wszystkich dokumentów - podało dzisiaj RMF FM. Stacja poprosiła o komentarz śledczych. Ci nieoficjalnie twierdzą, że "to skandal".

Były prokurator: Pewne rzeczy mogą zostać utracone

Zaskoczony sytuacją jest też były prokurator Janusz Kaczmarek. - To nie szef KNF-u, którego tak de facto śledztwo dotyczy, powinien być w tym gabinecie pierwszy, tylko służby powinny zabezpieczyć ten gabinet, dokonać zatrzymania określonych dokumentów. Trzeba zakładać, że pewne rzeczy mogą zostać utracone - stwierdził były śledczy. Po godzinie 13 RMF FM podało, że CBA wkroczyło do siedziby KNF w celu zabezpieczenia dokumentacji.

KNF tłumaczy

Zwróciliśmy się w tej sprawie do KNF. Rzecznik zapewnił nas, że Marek Chrzanowski co prawda został odwołany z funkcji, ale "pozostaje w stosunku pracy z urzędem do końca roku". Przewodniczący miał się pojawić w celu dostarczenia odwołania podpisanego przez premiera. Urząd zapewnił Gazeta.pl, że Chrzanowski "Nie ma dostępu do żadnych dokumentów, wszystkie dostępy elektroniczne do kont, e-maili, komputerów zostały odcięte".