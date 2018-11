Dziennikarze pytają Zbigniewa Ziobrę o konkretne działania ws. KNF. "W szczegóły nie wnikam"

Prokurator generalny Zbigniew Ziobro powiedział podczas konferencji prasowej, że śledztwo wszczęte przez niego przeciwko byłemu szefowi KNF Markowi Chrzanowskiego będzie "bardzo intensywne".

- Będziemy się domagać postępów tego śledztwa od prowadzących prokuratorów - mówił Ziobro.

Jak dodał, postępowanie jest połączone z toczącym się od kilku miesięcy śledztwem w sprawie "wielkiej afery Get Backu", które jest w tle. - Tam setki pokrzywdzonych wskazywało, że zostało oszukanych przez pracowników banku, którego wiodącym właścicielem jest pan Czarnecki - podkreślał Ziobro.

Afera KNF. Zbigniew Ziobro w ogniu pytań

Dziennikarze zapytali Ziobrę, kiedy dowiedział się o zawiadomieniu i czy niezwłocznie poinformował o nim premiera (wpłynęło do prokuratury 7 listopada - przyp red.) .

- O wpłynięciu zawiadomienia dowiedziałem się w dniu wczorajszym, podobnie jak i państwo. proszę pamiętać, że w międzyczasie mieliśmy okres świąteczny, który wpłynął na bieg tego pisma - odpowiedział Ziobro.

Jak dodał, 8 listopada sprawa trafiła do komórki merytorycznej.

- Na moje biurko trafiła we wtorek rano, z racji tego, że w poniedziałek było święto - tłumaczył, podkreślając, że była to najszybsza ścieżka procedowania, co "różni aferę KNF od afery Amber Gold".

Na pytanie, czy w sprawie nie należałoby powołać komisji śledczej, Zbigniew Ziobro odpowiedział wymijająco:

- Ja jestem politykiem i chcę działać transparentnie również jako prokurator generalny i chce się też poddawać takiej ocenie. Atakowanie nas teraz, że my w tej chwili uruchomiliśmy postępowanie i jest ono prowadzone przez właściwy wydział prokuratury.(...) Nie udawajmy, że tutaj działa się w sposób przewlekły czy niewłaściwy. Tutaj działania są prowadzone bardzo dynamicznie i profesjonalnie - mówił.

Ziobro: "W szczegóły i detale nie wnikam"

Jak powiedział Ziobro, prokuratura będzie starała się pozyskać oryginalne nośniki, na które nagrano rozmowy z udziałem Marka Chrzanowskiego, żeby wykluczyć wszelkie manipulacje, bo "w tle są ogromne pieniądze i nie zawsze szlachetne intencje".

Tomasz Setta z Radia TOK FM zapytał, czy wyznaczono już prokuratorów, którzy będą zajmowali się sprawą afery KNF.

- Z całą pewnością prokuratorzy zostali wyznaczeni. Nie wiem, czy to jest jeden prokurator czy kilku prokuratorów. Ja już w szczegóły i detale nie wnikam, w wydziale prokuratury krajowej pracują osoby wykwalifikowane i ja nie muszę pytać o nazwiska - odpowiedział prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Reporter RMF zapytał Zbigniewa Ziobrę, czy CBA przeszukało na zlecenie prokuratury biura i mieszkanie byłego szefa, oraz czy zabezpieczono jakieś materiały dowodowe w tych miejscach.

- Zapewniam pana, że w tej sprawie jest bardzo intensywna, codzienna współpraca pomiędzy CBA i prokuraturą. Co do szczegółów, to nie jest moją rolą ujawnianie szczegółów sprawy - mówił Ziobro.

Na pytanie, czy zamierza się spotkać się z Markiem Chrzanowskim, który według ustaleń mediów przebywa od rana w siedzibie KNF, Zbigniew Ziobro odparł:

- Ja nie widzę powodów, żeby spotykać się z panem Chrzanowskim. To nie jest moją rolą, moją rola jest nadzorować rzetelne prowadzenie czynności śledczych.

Afera KNF

We wtorek "Gazeta Wyborcza" napisała, że Leszek Czarnecki, właściciel m.in Getin Banku oskarżył przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego o złożenie mu niezgodnej z prawem propozycji. Szef KNF miał zaoferować przychylność dla Getin Noble Banku, należącego do Czarneckiego, za około 40 milionów złotych. Prokuratura potwierdziła tę informację. Po południu poinformowano, że szef komisji Marek Chrzanowski złożył dymisję, którą przyjął premier Mateusz Morawiecki.

We wtorek po południu pojawiła się informacja o drugim zawiadomieniu ws. KNF. Radio ZET poinformowało, że do prokuratury trafiło pismo dotyczące Zdzisława Sokala, doradcy prezydenta i prezesa BFG. Sokal miał według zawiadomienia "lobbować w KNF na rzecz doprowadzenia do upadłości Getin Noble Banku".

Więcej o sprawie KNF i Leszka Czarneckiego przeczytasz w poniższych tekstach:

Dworczyk: B. szef KNF oficjalnie złożył dymisję. Sprawa od strony formalno-prawnej - zamknięta

Prawicowi publicyści komentują aferę KNF. "Dobra Zmiano, pilnuj się bardziej niż kiedykolwiek"

Afera KNF. Chrzanowski już w kraju, lotnisko opuścił bocznym wyjściem. Dziennikarzy spisano

Doradca Dudy "miał lobbować w KNF". Pilnie wezwany do pałacu prezydenckiego