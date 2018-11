Prawicowi publicyści komentują aferę KNF. "Dobra Zmiano, pilnuj się bardziej niż kiedykolwiek"

zd46 pół godziny temu Oceniono 28 razy 26

PiS od wygranych wyborów w 2015 roku, na tajnych naradach pewnie ustalił, „PRZEJMUJEMY CAŁĄ” Polskę i to w każdym szczególe a dla „ciemnego ludu” powiemy, że to repolonizacja. Do działań zachęcono okrzykiem, pewnie emitowanym przez samego Brudzińskiego: „wszystkie ręce na pokład, razem z tymi lepkimi”, jednak bez środków finansowych tego typu akcja byłaby niemożliwa. Obudzono drzemiącą korupcję. Sięgnięto po pokrętne sposoby przejmowania prywatnych banków. SKOKI wyczerpały swoje zasoby nielegalnie wyprowadzając ponad 4 mld zł, które dopłaciło państwo, samo PKO BP wraz z repolonizowanym PeKaO, tego nie uciągną, spółki skarbu państwa są już na „bezdechu” a więc sięgnięto po prywatne banki i to nawet przy pomocy samej KNF-u. Tak będzie wyglądał "korupcyjny wykup" mediów prywatnych a do tego będzie potrzeba duuuużo banków państwowych. PiS nie "polonizuje", PiS SKUPUJE na własność cała Polskę i to za pieniądze Polaków.