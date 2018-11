Bartosz Marczuk zostanie kandydatem PiS na Rzecznika Praw Dziecka? "Wizerunkowo to będzie dobre"

Jak informuje "Super Express", Bartosz Marczuk jest najpoważniejszym kandydatem PiS na Rzecznika Praw Dziecka. Tydzień temu Bartosz Marczuk złożył rezygnację ze stanowiska wiceministra w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej.

Bartosz Marczuk kandydatem PiS na Rzecznika Praw Dziecka?

- Dostał propozycję i z tego, co wiem, zgodził się. Bartek kojarzył się do tej pory z kwestiami prorodzinnymi, zajmował się 500 plus, więc wizerunkowo to będzie dobre i dla niego, i dla rządu. Szkoda, że od razu o nim nie pomyślano, tylko kilka razy głosowano nad rzecznikiem, a efekt był taki, że go nie wybraliśmy - powiedział w rozmowie dla "Super Ekspresu" anonimowy informator.

"Puls Biznesu" poinformował, że Bartosz Marczuk obejmie funkcję wiceprezesa Polskiego Funduszu Rozwoju, gdzie ma być odpowiedzialny za wdrożenie programu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Trudności z wyborem Rzecznika Praw Dziecka. To już trzecia próba

Przypomnijmy, że w kolejnym tygodniu Sejm podejmie kolejną próbę powołania nowego Rzecznika Praw Dziecka. Będzie to już trzecia próba.Ostatnią kandydaturę odrzucił Senat - chodziło wówczas o osobę Agnieszki Dudzińskiej, którą poparł Sejm, ale gdy przyszło do głosowania w Senacie, za jej kandydaturą głosował tylko jeden senator. We wrześniu tego roku odbyło się także sejmowe głosowanie, podczas którego żaden z kandydatów na Rzecznika Praw Dziecka nie otrzymał odpowiedniej ilości głosów. Kandydowali wówczas Ewa Jarosz, którą poparło PO i Paweł Kukiz-Szczuciński wystawiony przez Kukiz'15. Swoją kandydaturę w ostatniej chwili wycofała Sabina Zalewska, wcześniej popierana przez PiS.