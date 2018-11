Wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. zniesienia limitu 30-krotności składek na ZUS zapadnie jutro

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, który Prawo i Sprawiedliwość uchwaliło w ekspresowym tempie w grudniu 2017 roku. Ustawa zakłada zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego na chwilę obecną nie płaci się składek. Górny limit sięga 30 przeciętnych pensji.

Trybunał Konstytucyjny rozpatrzy prezydencki wniosek ws. ustawy o ZUS

Jeżeli ustawa weszłaby w życie, składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie odprowadzana od całości dochodu, podobnie jak to jest w przypadku ubezpieczeń chorobowych i wypadkowych. Jak informuje "Rzeczpospolita", zmiana ta dotknęłaby ok. 350 tys. pracowników zatrudnionych na etacie oraz ich pracodawców, a do ZUS-u wpłynęłoby ok. 5 milionów złotych.

Ustawa PiS wzbudziła wiele kontrowersji, a prezydent Andrzej Duda zgłosił pewne zastrzeżenia. Dotyczyły one przede wszystkim dochowania standardów procesu legislacyjnego. Sprawa trafiła do Trybunały Konstytucyjnego, który pod koniec października poinformował o odroczeniu do 13 listopada rozpatrywania sprawy. Dziś TK odroczył do jutra orzeczenie w sprawie sposobu uchwalenia ustawy znoszącej górny limit składek na Fundusz Ubezpieczeń.