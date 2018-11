Poseł w obronie palących flagę UE. Robert Winnicki: "to był gest proniepodległościowy"

polakadam 21 minut temu Oceniono 15 razy 9

Skąd to się biorą takie winnickie? I to jeszcze są polsami.

On już od wielu lat zaprasza na marsz niepodległości włoskich faszystów z Forza Nuova. W tym roku też byli. Ich obecność też uważa za działania po niepodległościowe?

Kretyn.