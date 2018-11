Poseł PiS szczerze o marszu: Mogły być ekscesy. Tam jest alkohol, są najarani młodzi ludzie

hastatrespasos pół godziny temu Oceniono 7 razy 5

EKSCESY nie tylko mogły być, a BYŁY. Mędrkujący sPISkowy osioł udaje że oślepł i ogłuchł, bo nie chce przyjąć do wiadomości kompromitujących faktów. Takich jak buńczuczne demonstrowanie flag ONR i włoskich neofaszystów Forza Nuova; palenie flagi UE przy wrzasku „precz z Unią!”; skonfiskowanie baneru „Kobiety przeciw faszyzmowi” przez zamaskowanych kryminalistów. Taka to prawda o charakterze święta przekształconego w szowinistyczny wiec przez warchołów udających patriotów a czczących Hitlera, niewygodna nie tylko dla tego osła. Niech on nie robi z siebie głupka mówiąc że przy takich zgromadzeniach zawsze ludzie zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Otóż to: kacze władze wchodząc w konszachty z tymi ekstremistami, uzgadniając z nimi detale marszu, także wiedziały czego po nich można się spodziewać. Ale skapitulowały przed nimi, potwierdzając swą niezdolność do powstrzymania brunatnej czy czarnej sotni, zagrażającej temu reżimowi.